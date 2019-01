Faslam in Wulfsen: Ökologische Feierfreude

In Wulfsen ging es am vergangenen Wochenende wieder richtig rund: Hier feierten die örtlichen Falsamsbrüder - und schwestern mit zahlreichen Gästen ihre fünfte Jahreszeit.Vom vergangenen Freitag bis zum gestrigen Dienstag hieß es da: Knobeln, Kindermaskerade, Lumpenball und Schnorren. Als großer Höhepunkt lockte erneut der bunte Festumzug am Sonntag, bei dem rund 15 Wagen und Fußgruppe ihre persönlichen Themen des vergangenen Jahres präsentierten."Zu Gast" waren dabei unter anderen die "Schlümpfe" mit ihrem 60-jährigen Jubiläum, der "Weihnachtsmann", die "Bankräuber" aus der Kult-Serie "Haus des Geldes" und die "Brexit-Boys". Daneben wurde es sportlich: Beim "Eichhof-Pokal" wurde, anstelle eines Sieges beim Stadtpokal wie im vegangenen Jahr, "nur" noch um den örtlichen "Pokal" gekickt. Aber auch an die "Umwelt" wurde gedacht: Mit der Bio-Tonne, die im April dieses Jahres eingeführt wird, dem ersten "CO2"-freien Kreuzfahrtschiff sowie der Anspielung auf das Diesel-Fahrverbot, zeigten die Wulfsener, neben ihrer feierfreudigen, auch ihre "ökologische" Seite.Abgesichert wurde der Umzug, an dem auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Zuschauer teilnahmen, durch die freiwillgen Helfer der Feuerwehr Salzhausen.