Gemeinde Vierhöfen weihte für 15.000 Euro runderneuerten Spielplatz ein

Darauf haben viele Kinder in Vierhöfen gewartet: Nach einer Runderneuerung wurde der Spielplatz am Dorfgemeinschaftshaus kürzlich wieder eröffnet. Die Arbeiten waren erforderlich geworden, da einige Geräte inzwischen bauliche Mängel aufwiesen."Jetzt lockt der Platz mit einer neuen Ausstattung - von der Schaukel über die Sandkiste bis zum Klettergerüst", freute sich Bürgermeister Eberhard Leopold bei der "Einweihung". Bei der Gestaltung des Areals ließ die Gemeinde auch Anregungen von Eltern einfließen. Ein großes Dankeschön richtete Leopold an die Helfer, allen voran Hans-Heinrich Putensen und Bernd Brandt. "Für die Betreuung der Vierhöfener Kinder ist der neu gestaltete Spielplatz ein großer Gewinn", war Natalie Hirschmann, Leiterin des nahegelegenen Kindergartens begeistert. "Wir haben im Dorf damit zwei verkehrssichere Anziehungspunkte - nämlich den Kindergarten selbst und den Spielplatz", so Hirschmann. Begleitet wurde sie von ihren Mitarbeiterinnen Nina Jordan und Marie Knorr.Die Gemeinde hat für die neuen Spielgeräte im diesjährigen Haushalt rund 15.000 Euro bereitgestellt. "Dies ist zwar für unseren kleinen Ort sehr viel Geld. Aber was gibt es Lohnenderes für unser Dorf, als in unsere Kinder zu investieren", betonte Eberhard Leopold.