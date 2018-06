REWE-Markt feiert Neueröffnung in Salzhausen

Salzhausen sagt "Moin REWE"! An diesem Donnerstag, 28. Juni, wird der ehemalige sky-Markt in der Straße "Am Waldbad 1" als REWE-Markt neu eröffnet. Der bisherige Marktleiter Stefan Brandes und sein bewährtes Team bleiben den Kunden treu und freuen sich darauf, ihnen den Supermarkt in neuem Glanz zu präsentieren. Innerhalb von nur fünf Tagen wurde er vollständig umgebaut und modernisiert.Das auch in Salzhausen anzutreffende REWE-Supermarktkonzept überzeugt durch eine moderne Ladengestaltung (z. B. elektronische Preisauszeichnung, LED-Beleuchtung im ganzen Markt) und durch ein großes Angebot an täglich frischer Ware. Darüber hinaus punktet der Markt auch in Zukunft mit besonderer Nachhaltigkeit, die von Energieeffizienz bis zu regionalen Produkten reicht.Aushängeschild ist die große Obst- und Gemüseabteilung, wo regionale und exotische Früchte ebenso zu finden sind wie zahlreiche Salat- und Gemüsesorten. Ergänzt wird das Angebot durch eine moderne Salatbar mit selbst gemachten Gaumenfreuden.• Geöffnet ist der REWE-Markt montags bis samstags durchgehend von 7 bis 22 Uhr.