Verkaufsoffener Sonntag in Salzhausen: Mächtig "Rabatt(z)" gemacht

Mächtig "Rabatt(z)" gemacht haben am vergangenen Wochenende die zahlreichen Besucher des verkaufsoffenen Sonntags in Salzhausen. So lockte hier auch in diesem Jahr die Aktion "Salzhausen macht Rabatt(z)", die der Verein Salzhausen e.V. - Kultur-Heimat-Leben" jetzt wieder veranstaltete. Zahlreiche Geschäfte, wie unter anderen Edeka Düver, Zoo Expert, die Buchhandlung Hornbostel und das Fachgeschäft F.-W. Hornbostel, öffneten dazu ihre Pforten und boten mit tollen Aktionen und Rabatten Qualität zu Schnäppchenpreisen. Kein Wunder, dass da die Kunden Schlange standen, wie beim Fachgeschäft Hornbostel. "Wir bieten heute 20 Prozent auf auf das gesamte Sortiment, da lohnt sich ein Besuch also auf jeden Fall", so der stellvertretende Geschäftsführer vom Fachgeschäft F.-W. Hornbostel, Paul Ruser, der mit seinen Angestellten alle Hände voll zu tun hatte.