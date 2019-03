Viel Lob für Tangendorfs Feuerwehr auf Versammlung

"Ihr seid ein Aushängeschild für Tangendorf und für die ganze Samtgemeinde Salzhausen!": Mit diesen Worten lobte Gemeindebrandmeister Jörn Petersen auf der jüngsten Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tangendorf noch einmal deren hervorragende Durchführung des Kreisfeuerwehrtages in 2018 anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Ortswehr. Auch Jonny Anders, stellvertretender Abschnittsleiter "Heide", sprach den Brandschützern seine Anerkennung aus für die gelungene Großveranstaltung mit Delegiertentagung, Verpflichtung von über 200 neuen Feuerwehrleuten und den Leistungsvergleichen nach neuen Konzept. Ortsbrandmeister Wolfgang Frost bedankte sich unter anderem bei allen Helfern aus dem Ort und bei den Nachbarwehren für die starke Unterstützung.Bei seinem Rückblick auf die Einsätze in 2018 erinnerte Wolfgang Frost insbesondere an zwei Brände im Nachbarort Thieshope, bei denen ein Carport bzw. ein Lkw in Flammen standen.Jugendwart und Vize-Ortsbrandmeister Christian Fahl berichtete von zahlreichen Aktivitäten des Nachwuchses. So hatten die Jugendlichen beispielsweise viel Spaß beim Bauen von Vogelhäusern, die nun im ganzen Ort stehen.Schriftführer Jörg Wübbena wurde einstimmig im Amt bestätigt und Alena Gehrmann zur neuen stellvertretenden Jugendwartin gewählt. Hendrik Frost wurde vom Ortsbrandmeister zum stellvertretenden Atemschutzwart ernannt, und Nadja Brumm engagiert sich ab sofort im Festausschuss. Der Gemeindebrandmeister beförderte schließlich Gruppenführer Kay Menke zum Löschmeister, und Dominik Bartz wurde nach abgeschlossener Grundausbildung zum Feuerwehrmann ernannt.