Gemeinde Salzhausen lädt am Samstag ein zum Neujahrsempfang

Salzhausen : Oberschule |

ce. Salzhausen. Zum Neujahrsempfang lädt die Gemeinde Salzhausen am Samstag, 26. Januar, um 14 Uhr in der Aula der Oberschule (Kreuzweg 29) ein. Einlass ist bereits um 13.30 Uhr. "Wir freuen uns, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Salzhausen und den Ortsteilen Putensen, Oelstorf und Luhmühlen zu begrüßen", so Gemeindedirektor Wolfgang Krause und Bürgermeisterin Elisabeth Mestmacher. "Auch interessierte Gäste aus anderen Gemeinden sind herzlich willkommen!"