Klavierkabarett mit Daniel Helfrich in Salzhausen

ce. Salzhausen. "Eigentlich bin ich ja Tänzer" heißt das Klavierkabarett, mit dem Daniel Helfrich am Samstag, 29. September, um 20 Uhr in der Salzhäuser Dörpschün (Am Lindenberg 5) gastiert. Veranstalter ist der Verein "Salzhausen e.V. - Kultur - Heimat - Leben".

Auch wenn er es in der Tanzschule nicht über den Grundkurs hinaus gebracht hat: eigentlich ist er ja Tänzer. Skurril, geistreich und auch etwas morbid zeigt uns Klavierkabarettist Daniel Helfrich in seinem neuen Programm, dass das ganze Leben ein einziges Tänzeln zwischen Fettnäpfchen und großem Auftritt, zwischen Taktgefühl und Taktlosigkeit, zwischen anmutigem Ballett und wildem Breakdance ist. Eigentlich ist er ja Tänzer, aber immer wieder kommt etwas dazwischen, was ihn davon abhält, seine Leidenschaft weiter zu verfolgen. So ergründet er am Klavier virtuos und herrlich schräg die schwierigen Fragen der Ernährung einer Hupfdohle, die Entscheidung, ob nun Pommes mit Trüffeln oder doch lieber ein leichter Snack aus dem nächsten Streichelzoo auf dem Speiseplan stehen oder ob das Feingefühl eines Bombenentschärfers schon für die Tanzfläche reicht.

Daniel Helfrich begibt sich mit mal mehr, mal weniger ernst zu nehmenden Texten in Pirouetten und Promenaden von Slow Fox bis Quickstep auf das glatte Parkett des Alltags, um spätestens nach einem Pas-de-deux mit Primaballerdiva Helene Fischer zu dem Schluss zu kommen, dass immer noch der Mann führt. Eigentlich...

Karten gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in Salzhausen bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Buchhandlung Hornbostel und online über Cortex (ticket-salzhausen-ev.de) sowie für 18 Euro an der Abendkasse.