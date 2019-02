"Musik zum Sonntag" startet wieder in Salzhäuser Kirche

ce. Salzhausen. Die diesjährige Veranstaltungsreihe "Musik zum Sonntag" der Gesamtkirchengemeinde Salzhausen-Raven startet am 2. März um 18 Uhr in der Salzhäuser St. Johannis-Kirche.Auf dem 30-minütigen Programm steht die Orgelpartita "Sei gegrüßet, Jesu gütig" von Johann Sebastian Bach. Die Orgel spielt San Thoma.

Weitere Termine im ersten Halbjahr 2019 finden statt am 6. April mit dem Kirchenchor Raven und am 1. Juni mit einem Streichquartett.

Die Wortbeiträge werden von den Pastoren der Gemeinde, Mitgliedern des Kirchenvorstandes oder anderen Freiwilligen gestaltet.