Betrunkener attackiert Taxifahrer

os. Seevetal. Mehrere Ermittlungsverfahren hat die Polizei gegen einen Mann (38) eingeleitet, der am späten Freitagabend stark alkoholisiert in einem Taxi randaliert hatte. Der Fahrgast hatte dem Taxifahrer zwischen Horst und Ramelsloh von hinten an den Hals gefasst. Der Taxifahrer verlor die Kontrolle über das Lenkrad und leitete eine Gefahrenbremsung ein, wobei der Fahrgast gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und sich leicht verletzte. Der Begleiter des 38-Järhigen blieb bei der Notbremsung unverletzt. Der Fahrgast kam nach Eintreffen der Polizei den Anweisungen der Beamten nicht nach und wehrte sich gegen Ingewahrsamnahme.