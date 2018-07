"Soko Rocker": Hausdurchsuchungen in Hamburg und Meckelfeld

Ermittler der "Soko Rocker" haben gestern Abend sechs Wohnungen in Hamburg, Seevetal und Bleckede durchsucht und vier Männer vorläufig festgenommen.Seit März 2018 führt die Soko Rocker ein Ermittlungsverfahren gegen einen Deutschen (29) und einen Türken (24) wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen. Der 29-Jährige ist Mitglied der Hells Angels, der 24-Jährige steht dieser Gruppierung nah.Durch umfangreiche Ermittlungen konnten gestern Abend zunächst zwei weitere Deutsche (29 und 27), bei denen es sich um Mittäter handeln soll, nach einem mutmaßlichen Drogenhandel vorläufig festgenommen werden. Hierzu waren Spezialkräfte eingesetzt, die die beiden Männer in einem Fahrzeug im Bereich Berner Chaussee/Bramfelder Chaussee stoppten und vorläufig festnahmen. Bei der Durchsuchung der beiden Männer wurden Handys und Bargeld sichergestellt.Bereits im Vorfeld hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg drei Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der Tatverdächtigen in Hamburg, Bleckede und Seevetal beim Amtsgericht Hamburg erwirkt. Nach den vorläufigen Festnahmen der beiden Tatbeteiligten in Bramfeld wurden diese Durchsuchungsbeschlüsse am Dienstagabend vollstreckt. Zudem wurden eine Wohnung in Hamburg-Steilshoop und eine Wohnung in Hamburg-Lurup auf Eilanordnung durchsucht. Die Wohnungsdurchsuchung einer weiteren Wohnung in Hamburg-Steilshoop erfolgte auf freiwilliger Basis.Die Durchsuchung der Wohnung in Seevetal erfolgte unter Zugangssicherung durch Spezialkräfte. In der Wohnung wurde der 29-jährige Deutsche angetroffen und vorläufig festgenommen. Während der Durchsuchung erschien sein 24-jähriger Mittäter an der Wohnanschrift und wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.In den durchsuchten Wohnungen wurden Munition, Testosteron, ca. 50.000 Euro Bargeld und weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt.Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Drei von ihnen wurden erkennungsdienstlich behandelt.Die Ermittlungen der Soko Rocker und die Auswertung der Beweismittel dauern an.