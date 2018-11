VW Polo überschlägt sich bei Auffahrunfall in Schierhorn

Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag in Schierhorn hat sich ein VW Polo durch die Wucht des Aufpralls überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das am Straßenrand geparkte Fahrzeug, auf das die Frau aufgefahren war, wurde mehrere Meter nach vorne geschleudert. Das berichtete die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde Hanstedt.Anwohner befreiten die Fahrerin bereits vor dem Eintreffen des Notarztes aus dem Auto und leisteten erste Hilfe. Warum die Frau auf der Schierhorner Allee auf das parkende Fahrzeug aufgefahren war, ist ungeklärt. Die Sonne stand zum Unfallzeitpunkt gegen 15.30 Uhr tief und hat möglicherweise die Sicht beeinträchtigt.