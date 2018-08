Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Ramelsloh

Bei einem Verkehrsunfall in Ramelsloh (Landkreis Harburg) sind am Freitagnachmittag die Fahrer zweier VW verletzt worden. Gegen 14.50 Uhr waren der VW up und der VW Polo im Kreuzungsbereich Ramelsloher Allee/Harmstorfer Weg miteinander kollidiert und anschließend im Straßengraben gelandet. Beide Fahrer konnten sich selbstständig auf ihren Fahrzeugen befreien, die im Frontbereich erheblich beschädigt waren. Die Männer wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Ramelsloher Allee blieb während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.