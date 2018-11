Burg Seevetal: Die Sanierung ist beendet

Nach 18 Monaten Umbauzeit steht das Veranstaltungszentrum der Gemeinde Seevetal wieder offen

18 Monate haben die Bauarbeiten gedauert - jetzt sind die Sanierung und der Umbau des im Jahr 1981 errichteten Veranstaltungszentrums Burg Seevetal in Hittfeld abgeschlossen. 6,9 Millionen Euro hat die Modernisierung gekostet. Betreiber ist die Gemeinde Seevetal.Die Burg Seevetal sei Kongresszentrum für die gesamte Region, sagte Seevetals Bürgermeisterin Martina Oertzen bei einer Vorabbesichtigung für Journalisten. Insgesamt 1.000 Besucher finden gleichzeitig in zehn unterschiedlichen Räumen, darunter ein Kaminzimmer, Platz.Prunkstück ist der Hauptsaal, in dem bis zu 500 Menschen sitzen können. Wegen seiner in Weiß gestalteten Innenfassade nennen ihn Seevetaler auch die "Elbphilharmonie" des Landkreises Harburg. Mehr zu der neuen Burg Seevetal lesen Sie in Kürze im WOCHENBLATT.