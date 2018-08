Drei Tage Party, Spaß und tolle Musik

Seevetal : Dorffest Meckelfeld |

Der Mittelstands- und Gewerbeverein Meckelfeld lädt zum 35. Mal zum Dorffest ein



kb. Meckelfeld. Meckelfeld lässt es wieder richtig krachen! Am letzten Wochenende im August ist wieder der ganze Ort auf den Beinen um zu feiern. Vom Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, findet zum 35. Mal das Meckelfelder Dorffest organisiert vom Mittelstands- und Gewerbeverein Meckelfeld statt. Seit dem vergangenen Jahr haben Marc Krüger (1. Vorsitzender) und Marco Walczak (Festleiter) gemeinsam mit dem Vorstand und dem Dorffestteam an einem abwechslungsreichen und bunten Programm gearbeitet, um den Besuchern ein unvergessliches Wochenende bereiten zu können. Und das kann sich wirklich sehen lassen!

Für leuchtende Augen wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight sorgen: Am Freitagabend wird es nach mehreren Jahren erstmals wieder ein riesiges Höhenfeuerwerk geben. Aber nicht nur am Himmel lässt es der Gewerbeverein so richtig krachen. Für ordentlich Stimmung sorgt in diesem Jahr auch das Bühnenprogramm mit Topacts wie der NDR-Sommertour-Band „Das Fiasko“, den Lokalmatadoren von „Boerney & die TriTops und der Band „Stew“. Zusätzlich sind an diesem Wochenende auch das DJ-Duo Dennis Minden und Holger Ratz vom Surprise DJ Team vor Ort, um auf Seevetals größter Party so richtig einzuheizen!



Das Programm:



Freitag, 24. August:

16.00 Uhr: Eröffnung der „Bunten Meile“

16.00 Uhr: GymMeck Bigband - die Bigband des Gymnasium Meckelfeld zeigt einen Auszug aus ihrem Repertoire von Soul, Swing und Jazzrock bis zu Latin/Salsa und Funk.

17.30 Uhr: „Danny Bee“ Rock und Pop mit Akkustik Sound

18.30 Uhr: Warm up mit DJ Dennis Minden

18.30 Uhr: Offizielle Eröffnung durch den MGM und die Ortsbürgermeisterin

20.00 Uhr: Boerney & die TriTops

22.00 Uhr: Höhenfeuerwerk

22.15 Uhr: Boerney & die TriTops



Samstag, 25. August:

12.00 Uhr: Eröffnung der „Bunten Meile“

13.30 Uhr: CleverFit präsentiert Les Mills BODYATTACK und lädt zum Mitmachen ein

14.00 Uhr: Tanzgruppe des TuS Fleestedt

14.30 Uhr: Blasorchester Seevetal

16.00 Uhr: Julian Rasmussen unplugged

17.00 Uhr: Freestyle HipHop by Roidar Kaval

17.30 Uhr: CleverFit präsentiert "Les Mills Sh’bam" und lädt zum Mitmachen ein

18.00 Uhr: Warm Up mit DJ Dennis Minden und den Djs von NiMa Sounds für beste Partystimmung

20.00 Uhr: „Das Fiasko“ – die Party-Power-Show-Band



Sonntag, 26. August:

10.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst mit dem Gospelchor

11.00 Uhr: Eröffnung der „Bunten Meile“

12.00 Uhr: Yo Bachi Daiko – japanische Trommelkunst

13.00 Uhr: Fit and Dance Meckelfeld

14.00 Uhr: HSG Handball Minis

14:15 Uhr: Galaxy Cheer – Cheerleading der Extraklasse

14:45 Uhr: Grußwort von Niedersachsens Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann

15.00 Uhr: Start Luftballonweitflug der CDU Meckelfeld

15.00 Uhr: „Stew“

19.00 Uhr: Ausklang