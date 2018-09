Frank Schmirek ist neuer Vorsitzender der CDU/FDP-Gruppe in Seevetal

Der bisherige Fraktionschef Kurt von Pannwitz hat aus privaten und beruflichen Gründen den Fraktionsvorsitz und sein Gemeinderatsmandat niedergelegt.

Frank Schmirek aus Over ist neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion und der CDU/FDP-Gruppe im Seevetaler Gemeinderat. Der bisherige Fraktionschef Kurt von Pannwitz hat aus privaten und beruflichen Gründen den Fraktionsvorsitz und sein Gemeinderatsmandat niedergelegt. Das teilte der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Norbert Fraederich am Dienstag mit. Frank Schmirek sei in geheimer Wahl einstimmig gewählt worden.Der Industriekaufmann Frank Schmirek gehört seit dem Jahr 2016 dem Seevetaler Gemeinderat an. In der Kommunalpolitik engagiert er sich bereits seit dem Jahr 2001 im Ortsrat Over/Bullenhausen/Groß Moor. In den drei Ortschaften ist er zweiter stellvertretender Bürgermeister.Schwerpunkte seiner politischen Arbeit sind die Themen Finanzen, Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr. "Die CDU stellt die größte Fraktion im Gemeinderat und hat sich in vielen Themenfeldern als Meinungsführer durchgesetzt. Ich habe den Anspruch, die erfolgreiche Arbeit von Kurt von Pannwitz fortzusetzen", sagte Frank Schmirek.