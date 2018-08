HeideRock-Folk Festival: Irisch-schottische Musik für die Lebensfreude

Seevetal : HeideRock Folk Festival |

Die pure Lebenslust und ausgelassene Stimmung steht beim "HeideRock"-Festival in Ramelsloh an erste Stelle: Diese Idee steckt hinter dem Open-Air Festival „HeideRock“, das am Samstag, 1. September, zum vierten Mal in Ramelsloh stattfindet. Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre hoffen die Veranstalter wieder auf viele Besucher für diese in der Region einzigartige Veranstaltung. "Wir haben den Zeitpunkt außerhalb der Ferien gelegt, sodass jetzt auch Familien nach Ramelsloh kommen können", so Veranstalter Jörg Petri.

Irischer und schottischer Folk und Rock von namhaften Bands - diesen Traum erfüllen sich Veranstalter Jörg Petri und sein Team mit dem Festival. „Bei dieser Musik können wirklich alle gemeinsam singen, feiern und tanzen.“ Musikfreunde können sich auf "The Sally Garden", "Clonmac Noise" und "The Keltics" freuen.



Viele Besucher kommen zu diesem Event in stilechter Bekleidung - die Männer tragen karierte Röcke.



Das Whiskytasting, bei dem der "Whiskyexperte Joachim Teschke in die Welt des international bekannten Getränks einführt, ist bereits ausverkauft.

Private Gruppen, die an den "HeideRockGames" teilnehmen möchten, dabei handelt es sich um Spiele, die den schottischen Highland Games nachempfunden sind, können sich noch unter Tel. 0175 -7935886 bei Oliver Jantzen vom Faslamsclub Ramelsloh anmelden. Das Team sollte aus sechs bis acht Personen bestehen, die sportlich sind. Das Startgeld beträgt fünf Euro pro Person. Der Spielbeginn findet am Samstag hinter dem Festivalplatz um 9 Uhr statt.



Am Veranstaltungsgelände, an der Ecke Ramelsloher Allee/Kleberland, stehen ausreichend Parkplätze, darunter auch Behindertenparkplätze, zur Verfügung.

• Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro bei Knolles Markt in Ramelsloh, an der Abendkasse kostet die Karte 27 Euro. Das Festival beginnt um 17 Uhr, Einlass ist ab 16.30 Uhr. Weitere Infos: www.heiderock.de und Facebook.com/Heiderock