Jetzt sogar sechs Tage geöffnet

Die Büchereien im Landkreis Harburg: In Meckelfeld gibt es 36.000 Medien.

Viele Bürger - alt und jung - möchten auf sie nicht verzichten: die öffentlichen Büchereien im Landkreis Harburg. Doch einigen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Schätze sich dort in den Regalen befinden. Zudem organisieren die Mitarbeiter viele Veranstaltungen, die das kulturelle Angebot der Gemeinden bereichern. Das WOCHENBLATT nimmt dies zum Anlass, in loser Reihenfolge die Büchereien, die Mitarbeiter und das Angebot vorzustellen. Dieses Mal sind wir in der Bücherei der Gemeinde Seevetal zu Gast.Seit 1982 befindet sich die Bücherei im Herzen von Meckelfeld (Am Schulteich 1). Seit Anfang des Jahres öffnen sich die blauen Türen sogar an sechs Wochentagen - von Montag bis Samstag können Besucher durchgehend ab 10 Uhr in dem aktuellen und breitgefächerten Bestand von etwa 36.000 Medien stöbern, lesen oder sich inspirieren lassen.Das Angebot reicht von "A" wie Antolin bis "Z" wie Zeitungen und Zeitschriften. Außer dem klassischen Medium Buch bieten der Lesetempel auch Hörbücher, DVDs und Konsolenspiele an. Und für diejenigen, die lieber digital lesen oder lernen, stehen die Online-Leihe "NBib24", die Duden-Schulwissen-Datenbanken sowie die Tigerbooks-App für die ganz jungen Kinder bereit. Seit kurzer Zeit sind auch die beliebten Tonie-Figuren und Tonie-Boxen im Verleih und ergänzen den ausleihbaren "Gerätepark" an Ting-/Tiptoi-Stiften und E-Book-Readern.Wer einen Platz in angenehmer Atmosphäre zum Treffen und Klönen bei einer Tasse Kaffee sucht, wird sich in der Caféteria wohlfühlen. Zum Lesen und Lernen stehen weitere Lese- und Arbeitsinseln bereit.In enger Kooperation mit den Seevetaler Schulen und Kitas fördert die Bücherei die Lese- und Medienkompetenz von klein auf. Veranstaltungen für Jung und Alt sowie eine Artothek mit wechselnden, ausleihbaren Bildern runden das breite und vielseitige Angebot ab.Bücherei SeevetalAm Schulteich 121217 SeevetalTelefon04105 55-2500E-Mailbuecherei@seevetal.deInternet:www.buecherei-seevetal.deÖffnungszeiten:Montag10 bis 18 UhrDienstag10 bis 19 UhrMittwoch15 bis 18 UhrDonnerstag10 bis 18 UhrFreitag10 bis 18 UhrSamstag10 bis 15 UhrDas Benutzungsentgelt inklusive Internet-Nutzung beträgt für Erwachsene 15 Euro jährlich. Auszubildende, Studenten, Schüler (über 18 Jahre), Sozialhilfeempfänger, Erwerbslose und Schwerbehinderte sind mit 7,50 Euro pro Jahr dabei. Minderjährige bis zum vollendeten 18. Lebensjahr zahlen keine Gebühr.