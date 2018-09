"Lieblingsstück - fashion & more" in Maschen: Schöne und zeitlose Mode

Inhaber Silke und Andreas Leukel laden alle Stammkunden und Interessierten ein, in die Boutique "Lieblingsstück - fashion & more" zu kommen, um das fünfjahrige Bestehen zu feiern. Von Mittwoch bis Samstag, 19. bis 22. September, gibt es eine attraktive Aktion: Jeder Kunde darf ein Los ziehen. Zu gewinnen gibt es als ersten Preis Bekleidung im Wert von 200 Euro. Ferner gibt es weitere Einkaufsgutscheine und Sachpreise zu gewinnen. Eine Barauszahlung der Gutscheine ist nicht möglich.

"Unser Dank geht an die vielen Stammkunden, die uns während dieser Zeit immer wieder besucht haben", sagten Silke und Andreas Leukel.Die Boutique "Lieblingsstück - fashion & more" offeriert Mode in den Größen von 36 bis 52. Die Inhaber bieten sowohl klassische Bekleidung als auch trendige Mode an. Die Kundin findet u.a. die Mode von Robell, Gang, Red Button, Joachim Bosse, Lolita Strickwaren aus Italien und Strickwaren von der Firma Bleifrei. Silke Leukel bietet saisonal die passende Mode an. Auch die dazugehörigen Accessoires wie Schals, Taschen, Armbänder und Gürtel sind im Geschäft zu finden. Der schicke Modeschmuck wird ebenfalls offeriert."Ab sofort gibt es bei uns auch eine Kollektion für Herren, die wir noch erweitern", sagt Silke Leukel.Sollte ein ausgesuchtes Bekleidungsstück nicht ganz passen: Eine Änderungsschneiderei sorgt für passenden Sitz.Schulstraße 18a21220 Seevetal/MaschenTel.l 04105-6525291www.boutiquelieblingsstueck.deÖffnunsgzeiten:Montag bis Freitag von 9.30bis 12.30 und von 14.30 bis18 Uhr und am Samstagvon 10 bis 13 Uhr(vormals ab 9.30 Uhr)