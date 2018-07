Schützenfest in Moor: Drei Tage lang steht das Dorf Kopf

Jubiläumskönig "Der 100ste" sucht einen Nachfolger

Das Programm:

Ein ganz besonderes Jahr liegt hinter dem Schützenverein Moor: Im vergangenen August wurde der 100. Schützenkönig in Moor ausgeschossen. Den Titel sicherte sich Karsten Kröger (39), der den passenden Beinamen "Der 100ste" bekam. Sein Königsjahr geht nun zu Ende. Am kommenden Wochenende, 3. bis 5. August, sucht der Schützenverein Moor und Umg. von 1903 einen Nachfolger für seinen Jubiläumskönig. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.Für Karsten Kröger geht ein gelungenes Königsjahr zu Ende. Unterstützend zur Seite standen ihm dabei seine Adjutanten Thomas Heitmann, Wilfried Meyer, Leon Wried, Joachim Lienert und sein Vater Herbert Kröger. Gemeinsam mit seiner Frau Diana erlebten "Der 100ste" und sein Königshaus ein tolles Jahr. Die Höhepunkte dabei waren der eigene Königsball, der mit den benachbarten Vereinen aus Meckelfeld, Moorwerder, Neuland, Rönneburg, Over und vielen Ehrengästen im voll besetzten Schützenhaus bis in den frühen Morgen gefeiert wurde. Aber auch der Kreiskönigsball in Tostedt wurde mit einer großen Abordnung besucht. Und natürlich standen auch die Gegenbesuche auf den Königsbällen und Schützenfesten der Nachbarvereine auf dem Programm."Es war super, dass wir immer mit einer mitgliederstarken Abordnungen dabei waren. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken", sagt Schützenkönig Karsten Kröger. Er und seine Frau Diana seien rundum zufrieden und glücklich.Schon vor dem jetzigen Schützenfest wurde der Titel der Damenkönig ausgeschossen. Den Titel sicherte sich Magda Skalei.19.30 Uhr: Antreten (Brackweg 28),20 Uhr: Abmarsch, Marschieren zum Schützenplatz, großer Zapfenstreich, anschließend Kommers im Festzelt13 Uhr: Schießen der Jugend14 Uhr: Schießen der Herren auf Vogel und Orden15 Uhr: Kinderkönigsschießen und Kindervergnügen17 Uhr: Proklamation des Kinderkönigs20 Uhr: Festball mit der Live-Band "Joy", Eintritt 10 Euro9.30 Uhr: Antreten am Großmoordamm, ehemals Bosselmann10 Uhr: Abmarsch12 Uhr: Mahlzeit im Festzelt14 Uhr: Schießen auf den Vogel19 Uhr: Proklamation des Schützenkönigs20 Uhr: Festball mit Live-Band "Joy", Eintritt 10 Euro19 Uhr: Preisverteilung und Filmvorführung