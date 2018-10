Verkaufsoffener Sonntag im Hittfelder Gewerbegebiet

• Im(An der Reitbahn 8) erstrahlen unzählige Lichterketten und Dekorationen im Lichterzelt. Im Weihnachtsmarkt, der sich über 1.500 Quadratmeter erstreckt, wird eine Vielfalt an Dekorationsartikeln gezeigt. Es findet zudem der Abverkauf mit 33 Prozent Rabatt auf Baumschulware statt.• Im Bekleidungsfachgeschäft(An der Reitbahn 2a) läuft noch bis Dienstag, 30. Oktober, die große Rabattaktion. Es sind viele neue Kollektionen speziell für die kalte Jahreszeit eingetroffen. Ob warme Flanell- und Tweedqualitäten oder Leder- und Outdoorjacken: Das tolle Preis-/Leistungsverhältnis überzeugt mit Sicherheit.• Bei(An der Reitbahn 3) gibt es eine Vielzahl an schönen vorweihnachtlichen Dekorationsartikeln. Diese eignen sich ideal für das eigene Zuhause oder als Geschenk. Neu im Sortiment sind die Gewürze von "Mill & Mortar". Der dänische Hersteller bietet biologisch angebaute und wild geerntete Gewürze von höchster Qualität. Auch warme und praktische Winterbekleidung der Firmen "Barts" und "Sorgenfri" befindet sich im Sortiment. In der Abteilung für Kinder findet sich immer etwas Niedliches.