Vortrag: Burnoutfallen und Nein-Sagen

bim. Hittfeld. Zu einem Vortrag zu den Themen "Burnout-Fallen und Nein-Sagen" laden die Jungen Landfrauen Landkreis Harburg ein.

Viele kennen das: Man rennt von einem Termin zum nächsten, ist nur für andere da und ständig erreichbar. Die Herausforderungen in unserer heutigen Gesellschaft sind vielfältig. Stress, körperliche, geistige und seelische Beschwerden sind vorprogrammiert. In diesem Vortrag erfahren Interessierte, wie sie sich im hektischen Alltag kleine Oasen der Entspannung schaffen, was Perfektionismus, Müssen und Nein-Sagen damit zu tun haben und wie es langfristig gelingt, achtsamer mit sich umzugehen. Im Anschluss gibt es genügend Zeit für Fragen.

Referentin ist Svenja Pein (35), Unternehmerin aus Schleswig-Holstein. Sie studierte Agrarwissenschaften, war Herdenmanagerin auf großen Milchviehbetrieben im In- und Ausland und Redakteurin einer landwirtschaftlichen Fachzeitschrift, bevor sie sich selbstständig machte.

Do., 21.3., 19.30 Uhr, Gasthaus "Zur Linde", Lindhorster Straße 3, in Hittfeld. Anmeldungen werden bis zum 10. März angenommen per E-Mail an: Veranstaltungen-jlh@web.de. Dort gibt es auch nähere Infos.