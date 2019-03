Gewerbeverein Hittfeld hat einen neuen Vorstand

Die Mitglieder wählten Matthias Graf zum 1. Vorsitzenden, Dieter Wirges ist sein Stellvertreter.

Der selbstständige Eventmanager Matthias Graf ("Team 412") ist neuer 1. Vorsitzender des Gewerbevereins Hittfeld. Die Mitglieder haben ihn bei der Jahreshauptversammlung einstimmig gewählt. Matthias Graf übernimmt den Vorsitz von Dr. Rolf Weber. Der selbstständige Unternehmensberater hat den Verein 13 Jahre lang geführt und sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt.Der Wechsel an der Vereinsspitze war seit Längerem geplant. Grund: Dr. Rolf Weber lebt nicht in Seevetal und hat auch seinen beruflichen Schwerpunkt außerhalb der Gemeinde. Mit seiner ehrenamtlichen Arbeit im Gewerbeverein ist er Hittfeld stets verbunden geblieben. Dr. Rolf Weber verkörpere das vorbildliche Beispiel für einen ehrenamtlich engagierten Menschen, sagt Matthias Graf. Er danke dem bisherigen Vorsitzenden ausdrücklich für das leidenschaftliche Engagement.Mit der Amtszeit Dr. Webers sei die Konsolidierung der Finanzen des Gewerbevereins Hittfeld verbunden. Die finanzielle Schieflage sei nach einer Reform zur Besteuerung der Vereine entstanden. "Der Verein ist heute schuldenfrei", sagt Matthias Graf.Der Eventmanager und Dorffest-Cheforganisator Matthias Graf war bisher der 2. Vorsitzende des Gewerbevereins. Diesen Vorstandsposten bekleidet nun Dieter Wirges. Der Filialleiter der Volksbank Lüneburger Heide in Hittfeld hatte sich in der Vergangenheit zwei Jahre lang als Kassenwart im Vereinsvorstand engagiert.Dieter Wirges möchte die Arbeit des Gewerbevereins Hittfeld um eine zusätzliche Aufgabe erweitern. "Ich möchte versuchen, die Mitglieder stärker als bisher untereinander zu verknüpfen", sagt er. Dazu inspiriert worden sei er von den vielen guten Gesprächen bei dem Neujahrsempfang der Seevetaler Gewerbevereine im Januar in der Burg Seevetal. Das Format mit Talkshow und anschließender zwangloser Zusammenkunft bei gutem Essen sei hervorragend gewesen, sagt Dieter Wirges. Das sogenannte Netzwerken, wie es heute heißt, sei eine ursprüngliche Aufgabe eines Gewerbevereins. In welcher Form das geschehen werde, sei noch offen.Zusammen mit Matthias Graf und Dieter Wirges bilden der Kassenwart Bernd Bode (Otto Bode Getränkehandel) und Schriftführerin Rebecca Schäfer (Bahnhof Creativ Werbeagentur) den Vorstand.Dem Gewerbeverein Hittfeld gehören konstant zwischen bis zu 70 Mitglieder an. Er betreibt Standortmarketing, indem er als Organisator des Hittfelder Dorffestes auftritt. Es gilt als die größte Party in Seevetal. In diesem Jahr wird das Hittfelder Dorffest vom 13. bis 15. September gefeiert. Erste Details stehen bereits fest: Die Rockband The Rattles wird am ersten Festtag auftreten, die Partyband Bourney & die Tri Tops einen Höhepunkt zum Abschluss des Festes bieten.