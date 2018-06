Mode am Puls der Zeit

Lust auf stylische Modetrends? Dann sollten Sie sich diese Adresse merken: In der Kirchstraße 18, im Herzen Hittfelds, eröffnet am Dienstag, 3. Juli, die Boutique "Fashion Eleven" nach ihrem Umzug von der Lindhorster Straße neu. Inhaberin Beatrice Sikora und ihr Team haben in den vergangenen Tagen geräumt und sortiert, eingerichtet und dekoriert. "Jetzt freuen wir uns total darauf, dass es endlich los geht", sagt Beatrice Sikora.Seit bereits neun Jahren ist Fashion Eleven aus Hittfeld nicht wegzudenken. Durch den Umzug in die Kirchstraße liegt die Boutique nun zentral wie nie. Hier finden modebewusste Frauen trendige Styles von Top-Marken wie Cambio, Margittes, Six-O-Seven, Freeman T. Porter, Blue Monkey, The White Brand und Max Volmáry. Den perfekten Look komplettieren modische Accessoires. Dazu gibt es eine individuelle, typgerechte - und vor allem ehrliche - Beratung. "Uns ist es wichtig, dass unsere Kundinnen den Laden glücklich verlassen und sich darauf freuen, ihr neues Outfit zu tragen", sagt Regine Böttger, die schon seit fünf Jahren zum "Fashion Eleven"-Team gehört.In diesem Sommer angesagt sind Statement-Shirts, die auch bei Nieselwetter gute Laune machen. Abwechslung ins Outfit zaubern Wechselschließgürtel "made in Germany". Für etwas kühlere Sommerabende empfehlen sich leichte Strickjacken. "Erste Teile der Herbstkollektion u.a. aus Cashmere sind schon eingetroffen", sagt Beatrice Sikora. Ein echtes It-Piece - egal ob für den City-Trip oder den Strand - sind die Pantoletten von The White Brand aus Spanien. Wer noch kein Paar dieser Hingucker besitzt, hat Glück: Bei Fashion Eleven gibt es sie zur Wiedereröffnung am neuen Standort zum reduzierten Preis, ebenso wie Teile aus der Kollektion von Blue Monkey.Wer sich einen Eindruck vom neuen Laden machen möchte, ist am Dienstag herzlich auf ein Getränk eingeladen. "Wir freuen uns, unsere Stammkundinnen, aber auch viele neue Gesichter, zu begrüßen", sagt Beatrice Sikora. Fashion Eleven ist von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Infos zu aktuellen Kollektionen und Trends bei Fashion Eleven gibt es sowohl auf Facebook als auch auf Instragram.Parkmöglichkeiten sind in direkter Nähe ausreichend vorhanden. Öffnungszeiten und ParkenFashion Eleven ist von Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, sowie am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Infos zu aktuellen Kollektionen und Trends bei Fashion Eleven gibt es sowohl auf Facebook als auch auf Instragram.Parkmöglichkeiten sind in direkter Nähe ausreichend vorhanden.