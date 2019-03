Unternehmen im Gewerbegebiet Beckedorf haben Aussicht auf schnelles Internet

GobalConnect will Firmen am Beckedorfer Bogen innerhalb von zwölf Monaten an Glasfasernetz anbinden / Zwei neue Mitglieder im Beckedorfer Industrie- und Gewerbeverein Seevetal

Das dänische Unternehmen GobalConnect eröffnet den Unternehmen im Gewerbegebiet Beckedorfer Bogen die Aussicht auf schnelles Internet. "In weniger als zwölf Monaten können für uns am Beckedorfer Bogen Glasfaserleitungen gelegt werden", berichtete der 1. Vorsitzende des Beckedorfer Industrie- und Gewerbevereins (BIG) Seevetal, Detlev Dose, den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Bogenküche.GlobalConnect, dessen deutsche Dependance in Hamburg sitzt, ist dem BIG Seevetal beigetreten. Kundenbetreuer Patrick Wilth nahm an der Jahreshauptversammlung teil. "Wir können das Thema Glasfaser rentabel für jeden Einzelnen umsetzen", sagte er. Das Unternehmen kalkuliere noch die Preise - aber: Mitglieder des BIG Seevetal sollen besonders günstige Konditionen erhalten, sagte Patrick Wilth.Eine Glasfasertrasse von GlobalConncect verläuft entlang der Maldfeldstraße und damit in unmittelbarer Nähe des Beckedorfer Bogens. Das Unternehmen deckt Dänemark, Norddeutschland und Teile von Schweden mit einem 13.000 Kilometer langen Netz von optischen Fasern ab.Der Beckedorfer Industrie- und Gewerbeverein Seevetal wächst beständig und hat inzwischen 23 Mitglieder. Neben GobalConnect ist das Restaurant Bogenküche dem Verein im vergangenen Jahr beigetreten. Inhaber Oliver Groß setzt auf gutbürgerliche Küche und legt Wert auf gesunde Ernährung.Bei den turnusmäßigen Wahlen haben die Mitglieder drei von sechs Vorstandsposten neu besetzt. Sie bestätigten jeweils einstimmig die 2. Vorsitzende Tanja Asche (Bäckerei Bahde), Schriftführer Florian Scheuer (Versicherungskontor Süderelbe) und den 2. Beisitzer Carsten Peters (Peters Gebäudeservice) in ihren Ämtern. Sie bilden zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Detlev Dose (STS Seevetaler Transport Service), Kassenwartin Anke Stenzel (Work-All-Time GmbH) und dem ersten Beisitzer Sven Weckert (Farmer's Snack GmbH) den Vorstand.Der Beckedorfer Industrie- und Gewerbeverein Seevetal veranstaltet regelmäßig Unternehmertreffen, zu denen er Referenten einlädt. Drei, möglicherweise vier Veranstaltungen werden es im Jahr 2019 sein. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Nur so viel: Themen werden das Mahnwesen, Insolvenzwesen und Arbeitsrecht sein.Der Bebauungsplan für die geplante Erweiterung des Gewerbegebietes Beckedorf wird im Sommer in Kraft treten, berichtete Seevetals Wirtschaftsförderer Andreas Schmidt. Die Hamburger Lorenz-Gruppe entwickelt das Gebiet.Eine Lösung, den Verkehrsfluss an der Zufahrt zum Beckedorfer Bogen besser und sicherer zu gestalten, lasse noch auf sich warten, berichtete Ortsbürgermeisterin Berit Rohte (CDU). Das Einvernehmen mit der Freien und Hansestadt Hamburg sei nötig.Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, einen Defibrillator anzuschaffen und an einem noch nicht näher bestimmten Standort am Beckedorfer Bogen zu positionieren. Der Schockgeber kann bei Herzrhythmusstörungen Leben retten. Das medizinische Gerät kostet etwa 1.800 Euro und soll über Spenden der Unternehmen finanziert werden.www.big-seevetal.de