Autodiebe entwenden in Düdenbüttel zwei SUV

ab. Düdenbüttel. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20 Uhr und 6 Uhr entwendeten unbekannte Autodiebe zwei Ford SUV von einem Ford-Autohaus an der B73. Dabei handelt es sich um einen grauen Ford Kuga ST-Line und einen silbernen Ford Edge. Der angerichtete Schaden wird auf 65.000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei, Tel. 04141 - 102215.