Brutaler Überfall auf Tankstelle in Stade / Einbruch in Harsefeld

In der Nacht auf Freitag, 24. August, überfielen zwei maskierte Männer eine Tankstelle an der Bremervörder Straße in Stade. Sie bedrohten eine Angestellte (55) mit einem Messer und ihren Kollegen (28) mit einem Schlagstock. Die Räber erbeuteten mehrere hundert Euro und Zigaretten und flüchtete zu Fuß in Richtung Bielfeldtweg.In derselben Nacht brachen Unbekannte in einen Tank-Shop an der Buxtehuder Straße in Harsefeld ein und stahlen diverse Zigarettenstangen, die sie in einem Fluchtwagen abtransportierten. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.Zeugen melden sich unter Tel. 04141 - 102215 bei der Stader Polizei.