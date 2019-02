Couragierte Bewohnerin schlägt Einbrecher in Stade in die Flucht

ab. Stade. Das war mutig: Eine 58-jährige Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Stade an der Wetternstraße vertrieb am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr einen Einbrecher. Dieser hatte versucht, sich mit dem Einschlagen der Terrassentürscheibe Zutritt ins Haus zu verschaffen. Die Bewohnerin war aber zu Hause: Sie bemerkte den Einbrecher und lief laut um Hilfe schreiend aus der Haustür. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Hinweise an die Polizei, Tel. 04141 - 102215.