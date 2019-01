Drei Einbrüche im Landkreis Stade

Mehrere Einbrecher waren in den vergangene Tagen im Landkreis unterwegs. Zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Buxtehude im Haferkamp eingestiegen. Der oder die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Elektrogeräte und flohen unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise: Tel. 04161 - 647115.• Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntagmorgen, 10.30 Uhr, auf einem Gelände im Kirchweg in Heinbockel unerlaubt Zutritt und stiegen in eine Werkzeughalle ein. Dabei erbeuteten sie diverse Maschinen und Werkzeuge. Schaden: mehrere Tausend Euro. Hinweise an die Polizei Oldendorf unter Tel. 04144 - 7879.• In der Fritz-Reuter-Straße in Stade gelangten Einbrecher am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und brachen in den Wintergarten ein. Ob etwas erbeutet wurde, steht bislang nicht fest. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Hinweise: Tel. 04141 - 102215.