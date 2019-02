Einbruch in Balje

ab. Balje. Bislang unbekannte Einbrecher stiegen am Mittwoch in Balje in der Straße Süderdeich in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten sämtliche Räume. Was sie dabei erbeuteten, steht noch nicht fest. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Hundert Euro. Hinweise: Tel. 04779 - 8008.