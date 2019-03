Einbruch in Stade

ab. Stade. Zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 6.30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Brauereiweg in Stade ein. Was sie erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Polizei schätzt den angerichteten Schaden auf mehrere Hundert Euro. Hinweise: Tel. 04141 - 102215.