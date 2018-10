Einbruch in Stader Wohnung

ab. Stade. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, wurde in der Nacht von Sonntag, 30. September, auf Montag, 1. Oktober, in der Soltauer Straße in Stade in eine Wohnung eingebrochen. Der oder die Diebe erbeuteten 350 Euro Bargeld; der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Stade unter Tel. 04141-10215.