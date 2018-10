Großfeuer zerstört Wohnhaus in Kutenholz

200.000 Euro Sachschaden / Jogger warnte rechtzeitig die Bewohner



Bei einem Großbrand in Kutenholz, der am Montag gegen 17 Uhr ausbrach, wurde ein Einfamilienhaus an der Neuen Straße zerstört. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei und Feuerwehr ca. 200.000 Euro.Ein zufällig vorbeikommender Jogger hatte Rauchentwicklung bemerkt, den Notruf gewählt und die Bewohner alarmiert. Der 41-jährige Hauseigentümer, seine 38-jährige Ehefrau und deren 17-jährige Tochter konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen.Im Einsatz waren ca. 150 Feuerwehrleute, die das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäudeteile verhinderten.Tatortermittler der Polizei nahmen bereits Untersuchungen zur Brandursache auf.Zeugen melden sich unter Tel. 04149 - 933970 bei der Polizei in Fredenbeck.