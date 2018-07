Jolle auf der Elbe gekentert

Drei Personen gerettet / Boot geborgen

Alarm auf der Elbe! Am Freitagabend wurden Einsatzkräfte der DLRG Horneburg/Altes Land und Buxtehude sowie der Feuerwehr Grünendeich zu einer gekenterten Jolle vor dem Lühe-Anleger gerufen. Das ca. fünf Meter lange Boot war bei böigem Wind außer Kontrolle geraten und umgekippt.Die dreiköpfige Crew befand sich im Wasser. Zwei der Männer wurden vom Motorrettungsboot „Klüten" aufgenommen, während der dritte zusammen mit den Besatzungen des Motorrettungsbootes „Föhr Wied“ und eines Feuerwehrbootes die Jolle wieder aufrichtete.Anschließend wurde die Jolle an den Lühe-Anleger geschleppt, wo die Wasserschutzpolizei den Unfall aufnahm. Danach brachte die Besatzung des Buxtehuder DLRG-Bootes den Havaristen in den Yachthafen nach Neuenschleuse.