Ölfilm auf der Lühe

lt. Lühe. Zur Beseitigung eines Ölfilms auf der Lühe in Höhe der Brücke Alter Marktplatz rückten am Sonntagabend Feuerwehren aus Steinkirchen, Grünendeich, Guderhandviertel und Hollern-Twielenfleth sowie der Ölwehrzug der Kreisfeuerwehr bestehend aus Fahrzeugen der Feuerwehr Grünendeich, Horneburg und Stade Zug 2 sowie der Führungsdienst Umwelt von der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in Stade-Wiepenkathen aus.

Für die Bekämpfung wurden Ölsperren an der Ziegenbrücken in Guderhandviertel ausgelegt und das Sperrwerk an der Lühemündung für ca. eine Stunde geschlossen. Zeitgleich führten die Experten des Umweltzuges und des Kreisumweltamtes Messungen an der Lühebrücke durch. Mit Einsetzen des Niedrigwassers konnten die Ölsperren wieder entfernt werden und die Einsatzkräfte abrücken.