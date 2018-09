Personensuche in Stade abgebrochen

Großalarm am Burggraben in Stade / Taucher im Einsatz



Ein Großaufgebot an Rettern rückte am Donnerstag gegen 11.40 Uhr zu einer Personensuche auf dem Burggraben in Stade aus. Zuvor hatte eine Passantin einemMitarbeiter des Ordnungsamtes mitgeteilt, dass an einer Sitzbank an der Salztorscontrescarpe ein Paar herrenloser Turnschuhe abgestellt waren. Daneben lagen eine Socke und eine Flasche. Auf der Wasseroberfläche trieben Geldscheine.Einsatzkräfte der Polizei forderten Taucher der Feuerwehr und der DLRG an, die das Gewässer absuchten. Mit einem Sonargerät wurde von einem Boot aus das Gewässer abgescannt. Gegen 14 Uhr wurde der Einsatz erfolglos abgebrochen.Die Salztorscontrescarpe musste für den Einsatz voll gesperrtwerden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise unter Tel.04141 - 102215.