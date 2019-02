Scheune in Estorf aufgebrochen

ab. Estorf. Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr, in Estorf in der Straße "Groten Beeck" auf einem landwirtschaftlichen Anwesen Zutritt und schlugen die Scheibe einer Scheune ein. Sie erbeuteten u.a. eine Stihl-Motorsäge, ein Hilti-Schussgerät und weitere Geräte. Der Schaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Hinweise an die Polizei Oldendorf unter Tel. 04144 - 616670.