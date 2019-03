Einen "Schatz" fanden spielende Kinder auf dem Rand eines Zierbrunnens am Dienstag, 26. Februar, in der Lilienthalstraße in Stade. Die gelbe, mit Schmuck gefüllte Plastikdose gaben sie bei der Polizei ab. Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Schmuck bei einem Einbruch entwendet wurde.Die Polizei sucht den Eigentümer oder jemanden, der Hinweise zur Herkunft des Schmucks geben kann: Tel. 04141 - 102215.