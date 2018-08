Taxifahrerin in Dollern sexuell belästigt

lt. Dollern. Eine Taxifahrerin (48) wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Dollern am Bahnhof von einem bisher unbekannten Mann sexuell belästigt und mit einem Messer am Arm verletzt. Der Täter hatte sich zwischen 0.30 und 0.45 Uhr von Horneburg nach Dollern fahren lassen. Die Frau schaffte es, das Auto zu verlassen und zu flüchten. Der Täter nahm daraufhin die Geldbörse der Taxifahrerin mit einer geringen Menge Bargeld an sich und flüchtete anschließend über die Bahngleise in Richtung Guderhandviertel.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt und 1,70 Meter groß und schlank. Er soll Südländer gewesen sein und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Zur Tatzeit trug der Täter eine schwarze Hose und eine schwarze Sweatjacke sowie ein dunkles Cap mit grüner Neonaufschrift auf der linken Seite.

• Hinweise an die Polizei unter Tel.: 04163 - 826490