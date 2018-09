Telefon-Nepp: "Morgen kommt der Gerichtsvollzieher"

Schulden bei "Eurowin": Leser warnt vor Abzocke

tp. Horneburg. Vor einer dreisten Abzock-Masche warnt Rentner Niels Matthiessen (80) aus Horneburg. Er erhielt am Mittwoch einen Anruf eines dubiosen "Herrn Wagner". Der angebliche Mitarbeiter des Mahngerichts Stuttgart forderte den Senior auf, angebliche alte Spielschulden von 9.250 Euro bei der Firma "Eurowin" zu begleichen. Andernfalls schicke er "morgen den Gerichtsvollzieher".



Niels Matthiessen ließ sich nicht übertölpeln und informierte stattdessen Polizei und Verbraucherzentrale. Richtig gemacht: Den Behörden ist der Trick seit Langem bekannt. Auch in Internet-Foren wird vor dem Nepp gewarnt.



Am Besten: einfach den Hörer auflegen und die Polizei verständigen. Auf keinen Fall sensible Daten herausgeben oder gar Geld überweisen.