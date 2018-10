Tödliches Bahnunglück in Harsefeld

Frau (50) von Zug erfasst





Bei einem Bahnunfall am Übergang an der Friedrich-Huth-Straße in Harsefeld wurde am späten Freitagabend eine Frau (50) aus Hollenbeck tödlich verletzt. Der Zug der EVB war von Bremervörde nach Buxtehude unterwegs, als sich der Zusammenstoß ereignete. Für die 50-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unglücksort ihren schweren Verletzungen.Die Feuerwehrleute aus Harsefeld, Horneburg, Bargstedt, Ruschwedel und Brest übernahmen die Beleuchtung der Unfallstelle und die Straßensperrung.Zum Unfallzeitpunkt befand sich nur noch ein Fahrgast in den Abteilen. Er wurde von Mitarbeitern der EVB betreut und nach Buxtehude gebracht.Um die Lokführerin kümmerte sich ein Notfallselsorger. Die Polizei nahmen zwischenzeitlich die Ermittlungen nach der Unglücksursache auf.Im Einsatz waren - außer der Feuerwehr - die Besatzungen zweier Rettungswagen und zweier Notarztwagen.