Tote Frau in Himmelpforten: Zuvor Verdächtigter wieder auf freiem Fuß

ab. Himmelpforten. Der 31-jährige Mann, der im Verdacht stand, seine Mitbewohnerin Anfang Oktober in Himmelpforten getötet zu haben, kommt wieder auf freien Fuß. Die Staatsanwaltschaft Stade hat am Freitag die Aufhebung des Haftbefehls beantragt.



Weitere Untersuchungen hätten ergeben, dass die 58-Jährige möglicherweise doch nicht Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sei, gab der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Stade, Kai Thomas Breas, gegenüber dem WOCHENBLATT bekannt. "Gegen den Mann liegt somit kein Tatverdacht mehr vor."



Der Mann hatte seine Mitbewohnerin leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Die Untersuchungen zur Todesursache der Frau dauern an.