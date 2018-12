Unfallopfer bei Wohlerst im Wrack eingeklemmt

Schwerer Crash auf der Kreisstraße K47 forderte zwei Verletzte / Zeugen gesucht



Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurden auf der Kreisstraße K47 zwischen Wohlerst und Kakerbeck zwei Autoinsassen verletzt. Der 29-jährige Fahrer eines Hyundai Getz aus Harsefeld war in Richtung Kakerbeck unterwegs und bei kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte nach ca. 50 Metern gegen einen Baum.Der 17-jährige Beifahrer wurde bei dem Aufprall in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Rettungsgerät befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Buxtehuder Notarzt wurde er mit schweren Verletzungen ins Stader Elbe Klinikum eingeliefert. Auch der Fahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.Die K47 wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde voll gesperrt. Am Hyundai entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.Zeugen melden sich bei der Polizei in Harsefeld unter Tel. 04164 - 909590.