Am späten Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Himmelpforten zu einem Unfall in der Ortsmitte gerufen. Auf der Hauptstraße waren zwei Fahrzeuge - ein Ford und ein Skoda Kombi - kollidiert. Ein Erwachsener und zwei Kinder, die mit dem Ford unterwegs waren, wurden ins Stader Elbe Klinikum eingeliefert. Der Fahrer des Skoda, der laut Polizei den Unfall verursacht hatte, erlitt Schürfwunden, wollte aber nicht zur weiteren Behandlung in die Klinik.Die Ortsfeuerwehr Himmelpforten war mit 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die Hauptstraße musste für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden.