26 Jahre Schützenpräsident in Stade-Hagen: Hans Blank für Engagement geehrt

Für sein herausragendes Engagement in seinem Heimatort Stade-Hagen und darüber hinaus hat Ortsbürgermeisterin Inge Bardenhagen kürzlich Hans Blank (71) im Rahmen des Neujahrsempfangs geehrt. Laudator Hans-Erich Linde bezeichnete Hans Blank als einen "ruhenden Pol, souverän, besonnen und ergebnisorientiert".Hans Blank sei immer für die Bürger und seinen Ort da gewesen, sei es als langjähriger Ortsbürgermeister und als Ratsmitglied für die SPD-Fraktion, als Vorsitzender des Sparclubs „steck rin“, Mitbegründer der Dorfgemeinschaft oder als Mitinitator von "Unser Dorf soll schöner werden".Insbesondere habe sich Hans Blank aber in seiner 26-jährigen Präsidentschaft im Hagener Schützenverein teilweise großen Herausforderungen gestellt und diese alle vorbildlich gemeistert. Er habe die Geschicke des Vereins in die richtige Richtung geleitet.Blanks "einziger Fehltritt" sei passiert, als er sich beim Umbau des Schießstandes verletzte, so der Laudator mit einem Augenzwinkern. Beim Umbau des Schießstandes für die Dorfgemeinschaft wirkte Hans Blank federführend mit, nutzte dabei sein Wissen als Bauleiter und packte auch selbst mit an.Hans Blank, der inzwischen Ehrenpräsident des Schützenvereins ist, wurde 2009 König und im Anschluss König der Könige. Außerdem erhielt er zahlreiche Auszeichnungen des Nordwestdeutschen Schützenbundes.Neben seinen vielen Ehrenämtern sei Hans Blank ein "treu sorgender Ehemann und liebevoller zweifacher Vater und fünffacher Großvater", der aber nicht nur von seiner Familie, sondern auch noch von tausenden anderen umschwärmt werde, so Linde. Hans Blank ist nämlich Hobbyimker und setzt sich damit auch für den Naturschutz ein.Vor einiger Zeit habe Hans Blank zudem den Jakobsweg für sich entdeckt und in Zusammenarbeit mit der Stadt im Umkreis Markierungspunkte festgelegt sowie einen Flyer über die Pilgerwege erstellt.Hans Blank ist in Estorf geboren und lebt seit 1970 in Hagen. Im Ortsrat sowie im Rat der Stadt Stade ist er noch immer aktiv, im Stadtrat als zweiter Ratsvorsitzender.• Im Rahmen des Hagener Neujahrsempfangs wurde auch Jens Uhlmann ausgezeichnet. Der Weltmeister im Kickboxen hatte sich mit drei Siegen und einem zweiten Platz bei vier Turnieren in den deutschen Kader für Athen geboxt und gekickt und wurde Weltmeister in seiner Klasse.