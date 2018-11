Abzeichen für die "Ostezwerge"

20 erfolgreiche Teilnehmer bem Sporttag im Kindergarten in Großenwörden



Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren verbrachten in Großenwörden kürzlich einen Tag im Zeichen des Sports. Im Kindergarten "Ostezwerge" waren Vertreter des Kreissportbundes Stade zu Gast, um den Mädchen und Jungen in Kooperation mit dem TSV Großenwörden spielerisch das Mini-Sportabzeichen abzunehmen.Vor Ort waren Jantje Temmen, Projektmitarbeiterin für Integration in Schule, Kita und Verein, und Alina Brandt, die einen Freiwilligendienst beim Kreissportbund leistet. An einem Fantasie-Parcours durchliefen die jungen Teilnehmer mit "Hase Hoppel" und "Igel Bürste" Stationen in einem "Eichenwald". Ziel war "Frau Eule", die Geburtstag hatte.Am Ende nahmen 20 kleine Sportler stolz die Mini-Sportabzeichen-Urkunden sowie die Stoff-Abzeichen entgegen.