Aktualisierter Familienratgeber vom Landkreis ab sofort erhältlich

Der aktualisierte Familienratgeber für den Landkreis Stade ist ab sofort als Broschüre und im Internet verfügbar. Auf 144 Seiten sind dort alle Hilfs- und Unterstützungsangebote für Familien zusammengefasst.„Die Familienfreundlichkeit hat für uns eine sehr hohe Priorität", betont Landrat Michael Roesberg. Es sei wichtig, Familien dabei zu unterstützen, die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags zu bewältigen. Im Familienratgeber würden u.a. alle relevanten Dienstleistungen und Angebote aufgeführt – ganz gleich, ob es um die Kinderbetreuung in den Gemeinden und Samtgemeinden oder um die Pflege von Familienangehörigen gehe.Auch Eltern, die Fragen zur Erziehung ihrer Kinder, zur Studienberatung, zur Hilfe bei Wohnungslosigkeit oder zum Elterngeld haben, finden im neuen Familienratgeber Antworten. Darüber hinaus gibt es viele gute Tipps und hilfreiche Ratschläge.Gestaltet und zusammengestellt wurde der Familienratgeber federführend von Eugenia Einhorn-Ruder und Peter Falten aus der Sozialplanung des Landkreises Stade.• Erhältlich ist der aktualisierte „Familienratgeber für den Landkreis Stade“ kostenlos in der Kreisverwaltung in Stade (Am Sande 2) sowie in allen Rathäusern der Gemeinden und Städte oder online unter www.landkreis-stade.de (Stichwort: Familienratgeber).