Amüsantes Laientheater im Fährhaus

Chaos bei Familie Falkenstein: Während die Eltern auf Weltreise sind, geht es Zuhause drunter und drüber. Die Situation eskaliert, als "Arschi", ein Gast aus den USA und Computer-Nerd, im Wohnzimmer der Falkensteins ein selbst gebautes digitales Helferlein installiert. Was da über Sprachsteuerung alles im Internet bestellt wird...Das amüsante Stück "Edwina 4.0 Smart-Home am Herd" von Anke Vogt wird in dieser Saison von der "Theatergruppe des Turnverein Wischhafen" im Fährhaus Wischhafen, Fährstraße 16, aufgeführt.Kartenreservierungen sind unter Tel. 0171-4960565 bei Andrea Grothmann möglich, der Eintritt kostet 7 Euro.• Freitag, 23. November, 20 Uhr• Samstag, 24. November, 20 Uhr• Sonntag, 25. November, 15 Uhr• Freitag, 30. November, 20 Uhr• Samstag, 1. Dezember, 20 Uhrt Sonntag, 2. Dezember, 15 Uhr(sb)Foto: Theatergruppe Wischhafen