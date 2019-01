Anker-Ausstellung auf der Greundiek

Unter dem Titel "Anker - Maritimes Schiffszubehör mit Symbolcharakter" werden noch bis zum 15. März täglich von 10 bis 14 Uhr Fotos des Bremer Fotografen Peter Döhle auf dem Museumsschiff Greundiek im Stader Stadthafen an der Hansestraße ausgestellt.Die Fotos zeigen die Vielfalt der Anker an unterschiedlichen Schiffen, die Peter Döhle überwiegend im Hafen aufgenommen hat. Die Anker unterscheiden sich zum Teil stark voneinander und haben ihren eigenen Charakter. Sie lassen sich Schiffstypen zuordnen und sagen etwas über den Eigner, den Kapitän, die Mannschaft oder den Fischer aus.Die maritime Bedeutung des Ankers stehe für Sicherung und Rettung des Schiffes, dessen Besatzung und seiner Fracht, während der Anker im metaphysischen Sinne ein Symbol für Treue, Glaube und Hoffnung sei, sagt Peter Döhle. Der rettende Anker gehöre zudem zu den ersten frühchristlichen Symbolen in den Katakomben Roms, wo er von den verfolgten Christen an Wände gemalt oder in Marmorplatten der Gräber geritzt wurde. Er stehe für das Heil der Seele, welche den Hafen der Ewigkeit erreicht hat.Fazinierend sei, das der Anker für das kleine Fischerboot genauso wichtig sei wie für die elegante Yacht und die große Autofähre.