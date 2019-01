Aus Versehen vergiftet: Hornbörger Pannkoken zeigen "Keen Moord ut Versehn"

Diesen Termin sollten sich alle Theaterfreunde rot im Kalender anstreichen: Ab Samstag, 26. Januar, gibt es Karten für die plattdeutsche Komödie "Keen Moord ut Versehn" von Jennifer Hülser, die die Hornbörger Pannkoken im Februar und März auf die Bühne in Stechmanns Gasthof in Horneburg bringen.In der Krimikomödie hat Agathe aus Versehen ihren Lebensgefährten vergiftet. Eigentlich wollte sie ihm nur einen Denkzettel verpassen, da er im Dorf mit einer anderen gesehen wurde – und nun ist das Dilemma groß.Gäste werden erwartet und es gilt, den Leblosen möglichst unauffällig verschwinden zu lassen. Nur kurios, dass dieser irgendwie immer wieder von selbst verschwindet.• Karten gibt es im Mehrgenerationenhaus Horneburg, Lange Straße 38, am Samstag, 26. Januar, von 10 bis 12 Uhr sowie am Montag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr und am Mittwoch, 30. Januar, von 16 bis 18 Uhr. Bei Bedarf auch telefonisch unter ( 04163 - 2519.• Vorstellungstermine:Samstag, 23. Februar, um 19 UhrSamstag, 2. März, 15 und 19 UhrSonntag, 3. März, 15 UhrSamstag, 9. März, 15 und 19 UhrSonntag, 10. März, 15 UhrSamstag, 16. März, 15 und 19 UhrSonntag, 17. März, 15 Uhr