Bestes Kunsthandwerk auf dem Weihnachtsmarkt in der Festung Grauerort

sb. Bützfleth. Zum beschaulichen Bützflether Weihnachtsmarkt laden der Verein Festung Grauerort und der Gewerbeverein "attraktives Bützfleth" am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember, in die Festung Grauerort, Am Elbdeich, ein. Der Eintritt ist frei.



In den Gewölben der weihnachtlich geschmückten Festung und auf dem Freigelände zeigen mehr als 100 Aussteller adventliche Dekorationen und Geschenkideen. "Die Kasematten im Innenbereich der Festung sind komplett ausgebucht", freut sich Peter Schneidereit vom "attraktiven Bützfleth". Auf dem Außengelände präsentieren auch regionale Vereine und Institutionen ihre Angebote. Am Samstag gibt es eine Kinderbetreuung durch das Team der Bützflether Kindertagesstätte. Zudem wird ein Tiergehege mit Alpakas und Ponys die kleinen Marktbesucher begeistern.



Neben den diversen Verlockungen an den Ständen lohnt es sich, bei der Weihnachtsmarkt-Tombola vom "attraktiven Bützfleth" zuzugreifen. Es gibt mehr als 1.000 tolle Preise, darunter sechs Einkaufsgutscheine über 250 Euro.



• Die Zufahrt zur Festung erfolgt aufgrund einer Einbahnstraßenregelung ausschließlich über die Betonstraße, Abzweig L111, und nicht durch Abbenfleth.



• Die Firma Ossi Taxi bietet an den Bützflether Weihnachtsmarkttagen einen Shuttle-Busverkehr zur Festung Grauerort an. Haltestellen sind am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Dezember: Götzdorf, Kolonie, Raiffeisen/Penny, VGH Hannes Rolapp, Friedhofsparkplatz und Einfahrt Depenbeck. Eine Fahrt kostet 1 Euro pro Person.



• Auf dem Weihnachtsmarkt in Bützfleth wird hoher Besuch erwartet: Der Weihnachtsmann höchstpersönlich hat sein Erscheinen in der Festung Grauerort angekündigt und wird an beiden Tagen artige Kinder mit Süßigkeiten überraschen.



